Ciro Nogueira defende um candidato 'estilo Tarcísio' para 2026

Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quinta-feira, 9, o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é o mais rejeitado como candidato (68% dos eleitores não votariam nele). Tarcísio tem rejeição de 41%, enquanto Ratinho é rejeitado por 40%. Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), têm rejeição de 43% e de 32%, respectivamente.

Para Ciro, que é cotado para ser candidato a vice-presidente em uma chapa da direita em 2022, a escolha deve seguir dois critérios: "Primeiro que não prejudique; se puder agregar eleitoralmente, melhor ainda". Ele afirmou que o sobrenome Bolsonaro "agrega com certeza", mas destacou que é preciso ponderar a questão da rejeição. "Temos que ser muito pragmáticos e fazer escolha em cima de pesquisas, em cima de dados", disse.

Para Nogueira, Moraes não é tirano, mas STF deve dar passo atrás

Nogueira disse ainda não considerar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seja "ditador e tirano", como acusam apoiadores do ex-presidente Bolsonaro.

Questionado sobre o tema no programa Canal Livre, ele respondeu: "Não acho isso não. Acho que há um excesso de ativismo judicial no País, é chegado o momento de dar um passo atrás, porque se não, vamos ter uma eleição no próximo ano em que a discussão vai ser o Supremo, isso é ruim para a democracia", afirmou.

As acusações de ativismo judicial contra o STF têm sido comuns nos últimos anos, e se intensificaram em meio ao julgamento que condenou o ex-presidente Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Na ocasião, Moraes rebateu a acusação ao defender os procedimentos da investigação e da condução do processo.