Fiéis tomam ruas de Belém para o Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré movimenta Belém neste fim de semana, reunindo milhares de fiéis em uma das maiores festas religiosas do mundo. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, o evento em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré chega à sua 233ª edição neste ano.

A festividade religiosa se estende por duas semanas, e a expectativa é de que mais de 2 milhões de pessoas participem da procissão deste domingo, 12. Ao longo do período, a Imagem Peregrina percorre diversos locais de Belém em 14 procissões oficiais.

Segundo o governo do Pará, a experiência de Belém com o evento religioso "contribui de modo significativo para o planejamento da infraestrutura e logística da COP-30, que acontece em poucas semanas.