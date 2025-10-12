José Guimarães disse que Lula pediu para 'mexer no vespeiro' de cargos na Caixa

Guimarães afirmou que todas as nove vice-presidências da Caixa e superintendências estaduais foram ocupadas a partir de indicações políticas. "Cada vice-presidência tem um poder extraordinário", avaliou. Segundo o deputado, PL (partido do ex-presidente Jair Bolsonaro), Republicanos (do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas), PDT, Rede e Podemos têm uma vice-presidência cada. "Tem uma que o Lula não deixa tirar que é dele, que é a Inês (Magalhães), do Minha Casa Minha Vida", relatou.

"A ministra Gleisi me disse com todas as letras: eu não vou discutir, eu vou fazer. Eu já tenho notícias de que mandou tirar; já recebi telefonemas", contou o deputado.

Eleições

Guimarães disse ver uma "nova fase" com o aumento da aprovação de Lula, que chegou a 48% de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada. "Acho que será uma nova fase. O governo, na minha opinião, não tem que inventar muita coisa para ir ao Congresso; pouca coisa para não ter problema. Votar o orçamento, três projetos importantes, e ligar o modo eleições 2026", avaliou.

O deputado reclamou da falta de apoio à Medida Provisória (MP) do IOF, derrubada pelo Congresso na semana passada. "Fazem isso só para atrapalhar o Lula", afirmou. "O Lula tem dito, quero ver na campanha essas pessoas pedirem apoio pra mim".