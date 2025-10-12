José Guimarães diz suspeitar de quem Lula escolherá para STF e que ele e Gleisi apoiam Messias

O deputado avaliou também que este não é o momento para o governo colocar em votação a reforma administrativa. "Estamos às vésperas da eleição, com temas importantes para o País a serem votados ainda; meter a reforma administrativa em debate Não é o momento. Vamos defender que nada disso seja tratado antes da eleição. A realidade hoje está muito tensionada."

O líder do governo na Câmara afirmou ainda no podcast que sua única pretensão eleitoral é para o Senado, e que não abrirá mão dessa candidatura. "Não pretendo ser candidato a mais nada. E tenho 200 mil votos", assegurou. "Me sinto hoje já senador na prática".

Em outro trecho, ele comentou que, pelo que já fez pelo PT, merecia uma estátua na sede do partido. "Na política, é muito importante botar a memória na mesa", afirmou, recordando por várias vezes durante a transmissão que foi dos poucos a visitarem Lula na cela quando estava preso.

Segundo o parlamentar, tem gente que hoje "posa ao lado do Lula", mas que no passado já quis sair do PT. "Em 2018, eu sozinho mais a Luizianne (Luizianne Lins, deputada pelo PT-CE) apoiando o Haddad aqui no Ceará", lembrou, referindo-se ao pleito em que Lula foi proibido de concorrer à eleição e escolheu o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para disputar a vaga em seu lugar. "Todos eles, inclusive uma parte do PT, estavam encantados com a campanha do Ciro (Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, do PDT, e que estava na corrida presidencial)", alfinetou.