Às vésperas da cúpula, fiéis tomam ruas de Belém para Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré movimentou Belém neste fim de semana, reunindo milhões de fiéis em uma das maiores festas religiosas do mundo. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, o evento em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré tem a sua 233.ª edição neste ano.

A festividade religiosa se estende por duas semanas, e a estimativa é de que mais de 2 milhões de pessoas participaram da procissão neste domingo, 12. Ao longo do período, a Imagem Peregrina percorre diversos locais de Belém em 14 procissões oficiais.

Segundo o governo do Pará, a experiência de Belém com o evento religioso "contribui de modo significativo para o planejamento da infraestrutura e logística da COP30". A coincidência com o evento levou a Pré-COP para Brasília (DF), mas ainda assim o festejo tradicional deve servir como termômetro para testar a organização e a logística da cidade.