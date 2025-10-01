Avião de pequeno porte cai sobre casa em Goiânia

Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa no bairro Setor Santos Dumont, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira, 13. O piloto Maurício Braga de Araújo, de 60 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Segundo os bombeiros, ele era o único tripulante da aeronave. O local do acidente fica a cerca de 16 quilômetros do Aeroporto Internacional de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CMBGO), uma testemunha que acionou a corporação afirmou que o piloto de 60 anos estava fora da aeronave, consciente e sentado, apenas com algumas escoriações. O acidente ocorreu por volta das 12h44.

Como houve vazamento de combustível, as equipes dos Bombeiros isolaram a área para eliminar os riscos de incêndio ou explosão.