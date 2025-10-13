Balança comercial tem superávit de US$ 1,523 bilhão na 2ª semana de outubro

Brasília, 13 - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,523 bilhão na segunda semana de outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 13, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,928 bilhões e importações de US$ 5,404 bilhões. No ano, de janeiro a outubro de 2025, o superávit soma um total de US$ 47,977 bilhões, resultado de US$ 269,363 bilhões em exportações e US$ 221,386 bilhões, bilhões em importações. O superávit do acumulado deste ano é 17,4% menor que o do mesmo período de 2024 (quando estava em US$ 62,794 bilhões).OutubroNas duas primeiras semanas de outubro, o superávit na balança foi de US$ 2,498 bilhões, crescimento de 68% na comparação com o mesmo período de 2024.Até a segunda semana de outubro, comparado ao mesmo período de outubro do ano passado, as exportações cresceram 8,6% e somaram US$ 11,571 bilhões. O resultado se deu devido ao crescimento nos três setores: de 15% em Agropecuária, que somou US$ 2,350 bilhões; de 17,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,697 bilhões e de 3,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 6,475 bilhões. Por outro lado, as importações caíram 1% nas primeiras duas semanas de outubro e totalizaram US$ 9,073 bilhões na mesma comparação, com queda de 4,8% em Agropecuária, que somou US$ 161,63 milhões; queda de 30,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 388,51 milhões e, por fim, crescimento de 1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,467 bilhões.