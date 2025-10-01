Bolsonaro volta a ter crise de soluços e Moraes autoriza atendimento médico em casa

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou nesta segunda-feira, 13, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja atendido pela médica Marina Grazziotin Pasolini em casa, onde cumpre prisão domiciliar, após uma nova crise de soluços.

A defesa de Bolsonaro protocolou o pedido em razão do "agravamento de episódios persistentes de soluços". Segundo o despacho do ministro, a profissional está agora autorizada a atender o ex-presidente "sem necessidade de prévia comunicação" ao Supremo.

"Saliento, ainda, que, havendo necessidade, o réu está autorizado a receber qualquer tratamento médico em seu domicílio, da mesma maneira que poderá ser internado nos casos de urgência, sempre com a obrigatoriedade de comunicação do juízo em até 24 horas, com a devida comprovação", escreveu Moraes.