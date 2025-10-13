Ciro Nogueira diz que 40% da população defende a dosimetria no lugar da anistia

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) disse neste domingo, 12, que 40% da população defende a dosimetria, no lugar da votação da anistia, que beneficiaria diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Eu acho que esse projeto com certeza passaria, todos os partidos de centro votariam", avaliou, durante o programa Canal Livre, da Band.

Para ele, o relator, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), está fazendo um bom trabalho de articulação e que ele está atento a levar um texto para votação que depois não seja invalidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nogueira defendeu que a matéria precisa ser levada à apreciação do Congresso, apesar de muitas pessoas serem contrárias à PEC da anistia. "Sempre vai ter 40% da população que defende. Tem o papel do eleitorado que não é contra, é um papel de favorável. Mas tem que ser votado. Eu acho que nenhuma matéria pode ser impedida de ser votada. Nós vivemos numa democracia, né?", argumentou.

O impasse em torno do tema, conforme o senador, não pode ficar eternamente sem solução. "Parece que é para que isso consiga ser votado, para sempre ficar com essa discussão, sempre ficar com essa defesa ou ataque a essas posições. Eu acho que isso está fazendo muito mal ao nosso País, essa discussão interminável, porque acaba se colocando em segundo plano o que realmente interessa para a população."