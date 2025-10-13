COP30: Alckmin manda recado à comunidade internacional sobre agenda do clima

Até o dia 23 de outubro, o órgão da ONU pretende apresentar o relatório síntese que mostra se as novas metas estabelecidas voluntariamente serão ou não suficientes para atender ao objetivo de manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5º.

A presidência da COP30 tem realizado uma série de consultas aos países para acelerar a apresentação das metas. A expectativa é chegar à COP-30 com pelo menos 100 NDCs apresentadas.

As reuniões da pré-COP serão importantes para intensificar o movimento de apresentação das metas. Além disso, há expectativa de que a presidência brasileira consiga pacificar temas com potencial de causar problema durante a COP30, como a cobrança feita por países em desenvolvimento por mais financiamento climático.

'Calcanhar de Aquiles'

Durante a abertura, o Secretário Executivo da ONU para Mudança do Clima, Simon Stiell, cobrou urgência e foco nas reuniões em Brasília. Ele relatou que já esteve no lugar de negociador e entende as pressões e as posições que precisam defender, mas os instou a ir além delas. Stiell ressaltou que as prioridades de todos precisam ser unificadas. "O caminho até Belém é curto, mas o potencial é vasto. Vamos fazer cada hora valer", disse.

"Devemos responder aonde nossos últimos e mais recentes compromissos nos levaram e descobrir como podemos preencher as lacunas de ambição e implementação. Implementar a ação adicional e áreas de suporte estabelecidas nos resultados do GST acordados em Dubai e na COP28 será um método chave para fazer isso", afirmou Stiell. "As NDCs são nosso calcanhar de Aquiles e agora devemos implementar plenamente a ação climática nas áreas nas quais mais conquistas podem ser feitas."