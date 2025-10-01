Deputados pedem que Motta acione PF contra grampos ilegais

Os deputados federais Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Rubens Pereira Junior (PT-MA) afirmam estar na mira de grampos ilegais da Polícia Civil do Maranhão. A denúncia está presente em um ofício enviado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta segunda-feira, 13.

No documento, os parlamentares afirmam ter sido informados de que foram gravados no âmbito de um inquérito aberto no Estado e acusam o governador Carlos Brandão (PSB) de utilizar a estrutura do poder público local para perseguir adversários. Eles pedem ainda "pronta e enérgica defesa" e reação por esta "Câmara dos Deputados, em todas as instâncias, políticas e jurídicas".

"Diante de tais revelações, pede a urgente tomada de providências, inclusive com encaminhamento para a Polícia Federal apurar possível prática de crimes tendo como vítimas parlamentares federais, colocando-nos à disposição", diz o ofício.