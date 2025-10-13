Estudante é baleado e morto em assalto durante romaria ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Um estudante de 19 anos morreu após ser assaltado na madrugada deste domingo, 12, na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, altura do município de Canas, no interior de São Paulo. Ele fazia romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

É ao menos o segundo caso registrado no último final de semana. No sábado, 11, um soldado da PM que também participava de romaria foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o estudante e um amigo seguiam pela via a pé quando foram abordados por dois indivíduos que anunciaram o assalto.