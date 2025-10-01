Gangue ligada a quebra-vidros desviou mais de R$ 900 mil após roubos de celular em SP

Conforme a Polícia Civil, o grupo alugou há pouco mais de um ano um apartamento na região do Glicério, no centro de São Paulo, para usá-lo como uma espécie de "QG (quartel-general) do crime" e facilitar a ação pós-furto.

"Era um apartamento usado exclusivamente para que esse núcleo tivesse tranquilidade (para atuar) e as ferramentas acessíveis, como internet, para analisar esses aparelhos e fazer as transações", afirma ao Estadão Lucas Lopes, delegado assistente do 8º Distrito Policial (Brás).

A investigação aponta que a gangue não escolhia de quem receberia os aparelhos. "É um dos grupos mais especializados nesse tipo de crime e que possuem um conhecimento amplo. Então, 'vinham' aparelhos celulares oriundos de vítimas de todo o centro de São Paulo", diz Lopes.

Quando os casos eram de bairros mais afastados, os criminosos levavam os aparelhos de bicicleta ou moto para os receptadores. Em ocorrências por perto, deslocavam-se inclusive a pé para entregar os celulares.

Os alvos preferenciais dos bandidos eram aparelhos celulares com GPS ligado, como os que geralmente ficam acoplados em painéis de motoristas. "Como a primeira camada de proteção não existia, eles mantinham esses celulares desbloqueados o tempo inteiro", explica o delegado.

Com os celulares em mãos, os criminosos responsáveis pelos desvios passavam a procurar brechas para multiplicar os prejuízos das vítimas, seja por meio de transferências para contas de laranjas ou outros meios.