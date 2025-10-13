Inmet emite alerta para tempestades em SP e outras regiões do País

A cidade de São Paulo deve registrar pancadas de chuva nesta segunda-feira, 13, de moderada a forte intensidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Um alerta também foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o instituto, está em vigor até terça-feira, 14, um aviso laranja de perigo de tempestade para diversos Estados do País, incluindo o Estado de São Paulo.

Veja Estados afetados, segundo o Inmet: