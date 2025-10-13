Lula afirma que houve 'muita química' no encontro com o papa Leão XIV

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que aconteceu muita "química" entre ele e o papa Leão XIV durante encontro que tiveram nesta segunda-feira, 13. Segundo Lula, o pontífice não poderá vir à Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) em novembro, mas disse esperar sua visita "a qualquer momento".

"Houve muita química na minha relação com o papa. A relação humana é 80% química e 20% emoção e razão. Tinha lido o documento do papa antes de conhecê-lo. Parecia com alguém que já conhecia há 20, 30 anos", declarou citando o 'Dilexi te', exortação apostólica publicada por Leão XIV.

Lula comparou a interação com a relação que tem com religiosos da Teoria da Libertação, como Leonardo Boff e Frei Betto, "de tanta afinidade que havia entre o propósito do papa e o propósito da luta contra a fome e a pobreza".