Lula participa de reunião Conselho de Campeões da Aliança contra a Fome e a Pobreza, em Roma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da reunião do conselho de criadores da Aliança Global contra a Fome e Pobreza, em Roma, nesta segunda-feira, 13. O colegiado, que é uma iniciativa brasileira, foi ratificado no ano passado durante a reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Durante a abertura da reunião, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias fez um rápido discurso como o representante brasileiro no conselho administrativo da Aliança. Por parte da Espanha, a secretária de Estado de Cooperação Internacional, Eva Granados, também discursou. Lula por sua vez, não fez uma fala pública.

Nesta segunda Lula também vai se encontrar com Pietro Labriola, CEO mundial da TIM, e Matteo Del Fante, CEO da Poste Italiane, na Embaixada do Brasil em Roma. Na sequência, participa da Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Ele se reúne também com o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, também na sede da entidade.