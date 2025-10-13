Na Itália, Lula despista sobre nova indicação ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz querer indicar uma "pessoa gabaritada e não um amigo" para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. "Não sei se homem ou mulher; não sei se preto ou branco", disse o presidente durante coletiva de imprensa em Roma, na Itália. Lula afirmou que, quando voltar ao Brasil, irá conversar com muita gente para tomar a decisão sobre a vaga na Suprema Corte. "No Brasil, as pessoas acham que podem definir pelo governo", reclamou o presidente.