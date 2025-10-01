PM assassinado em romaria para Aparecida deixa filha bebê: 'Morreu por ser policial'

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) diz que o policiamento foi reforçado pela Polícia Militar durante o evento neste ano e seguirá intensificado nos próximos dias, com base na análise dos índices criminais e nas denúncias da população. A pasta lamentou as mortes do policial e do estudante, vítimas de assaltantes. "Os casos estão sendo investigados pelas respectivas delegacias, com o objetivo de localizar e prender os criminosos."

Conforme Aline, era a segunda vez que o marido fazia a romaria a pé para Aparecida. "A gente achou que eles iam desistir porque o tempo estava ruim, mas foram. Infelizmente aconteceu essa fatalidade", lamentou.

Ela contou que o policial e um primo dela saíram de Cruzeiro, onde residem, e caminhavam pela rodovia Presidente Dutra na altura do km 55, em Lorena, quando o assaltante encostou a arma nas costas do primo. "O assaltante anunciou o assalto também ao Crispim, que não reagiu. Ele levantou as mãos e foi tirar a mochila. Acho que, quando o assaltante viu o símbolo da polícia, ele atirou. Morreu por ser policial", disse.

O soldado foi atingido por um tiro no peito. Dois acompanhantes foram baleados de raspão, receberam socorro e passam bem. Crispim foi socorrido, mas morreu em um hospital de Lorena. "A gente tinha muitos planos, muitos sonhos. Ela (a bebê) está com um ano e pouquinho. Teve a primeira festinha de aniversário, tínhamos planos da escolinha. Agora eu fico pensando como vai ser", diz Aline.

O policial foi sepultado no domingo, 12, no Cemitério Jardim Santa Casa. O corpo foi levado em viatura dos bombeiros, acompanhada por viaturas da PM com as sirenes ligadas. Durante o velório, familiares e amigos pediram justiça.

De acordo com a esposa, Crispim era devoto de Nossa Senhora Aparecida e, desde que se mudou para Cruzeiro, falava em ir para o santuário. No ano passado, ele participou da romaria.