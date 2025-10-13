PM do Rio prende 14 milicianos e apreende 12 fuzis e granadas em operação

A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro prendeu 14 milicianos e apreendeu 12 fuzis, além de uma carabina, duas pistolas, um revólver, carregadores e duas granadas em uma operação na manhã desta segunda-feira, 13, em uma operação em Jacarepaguá, bairro da zona sudoeste da capital.

As prisões e apreensões foram feitas pelo 18º BPM (Jacarepaguá) na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Os milicianos e as armas apreendidas foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.

O subsecretário de Inteligência, coronel Uirá Ferreira, afirmou em coletiva no início desta segunda-feira, no Quartel-General da Polícia Militar, que a operação foi resultado do trabalho de inteligência da PM. De acordo com Uirá, os criminosos foram presos sem troca de tiros.