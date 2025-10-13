Presidente da COP30 diz que prioridade é evitar bloqueios nas negociações durante a conferência

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Corrêa do Lago, voltou a defender nesta segunda-feira, 13, o papel do grande evento para avançar nas negociações climáticas. Disse também que uma das prioridades em Belém (PA) será "evitar bloqueios" de um lado ou do outro, ou seja, anexação de pontos não consensuais na agenda de ações. Cada delegação tem direito a veto.

Para qualquer acordo ser fechado, nenhum país pode se opor formalmente. O encontro preparatório da 30ª Conferência está ocorrendo neste momento com cerca de 70 delegações. "A primeira coisa é segurar a boa vontade de todos para que a COP possa começar já com negociações", declarou Corrêa do Lago, em conversa com jornalistas.

Ana Toni, secretária-executiva da COP30, comentou que além do fortalecimento do multilateralismo, outro tema recorrente nas falas desta segunda foi a adaptação - ou seja, as estratégias elaboradas por países, especialmente em desenvolvimento, para responder aos impactos das mudanças climáticas, como secas e enchentes.