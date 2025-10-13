UE está em 'silêncio' sobre seus compromissos, diz enviado da sociedade civil à COP30

O enviado especial da sociedade civil para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Guimarães, lamentou nesta segunda-feira, 13, o "silêncio" da União Europeia sobre seus movimentos na véspera da Conferência. O bloco europeu ainda não apresentou suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), nem confirmou a possibilidade de contribuir com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que propõe um novo modelo de financiamento baseado em investimento, e não apenas em doações.

André Guimarães, que é diretor-executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), está participando neste momento dos preparativos para a Conferência, com delegações de dezenas de países.

Em interação com jornalistas, ele falou da maior participação e mobilização do chamado "Sul Global", termo usado pelo Brasil e outros países em desenvolvimento no G20.