Uma a cada seis infecções bacterianas são resistentes a antibióticos, aponta relatório da OMS

A OMS estima que a resistência a antibióticos é mais prevalente nas regiões do Sudeste Asiático e do Mediterrâneo Oriental, onde uma em cada três infecções relatadas era resistente. Na região africana, uma em cada cinco infecções mostrou resistência aos antibióticos. Esse problema, segundo a organização, é mais frequente e vem se agravando em países onde os sistemas de saúde têm pouca estrutura para identificar ou tratar infecções causadas pelas bactérias.

Bactérias gram-negativas

Segundo o relatório, as bactérias conhecidas como gram-negativas, como E. coli e Klebsiella pneumoniae, representam a principal ameaça. Elas estão entre as principais responsáveis por infecções na corrente sanguínea, que podem causar sepse, falência de órgãos e até a morte. Atualmente, mais de 40% das cepas de E. coli e mais de 55% das de K. pneumoniae no mundo são resistentes às cefalosporinas de terceira geração, ou seja, o tratamento de primeira escolha para essas infecções. Na região africana, a resistência passa dos 70%.

Além disso, outros antibióticos muito usados, como os carbapenêmicos e as fluoroquinolonas, perderam eficácia contra E. coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella spp. e Acinetobacter spp. Essa situação reduziu as opções de tratamento e obriga o uso de antibióticos de último recurso, que são caros, difíceis de obter e muitas vezes indisponíveis em países de baixa e média renda.

No Brasil, o principal risco são as infecções da corrente sanguínea. O patógeno mais prevalente foi o Staphylococcus aureus, respondendo por 36,9% dos casos, com mais da metade deles (52,8%) sendo resistente à meticilina. A Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli também apareceram com frequência, representando 25,5% e 25,9% dos casos, respectivamente. Entre elas, a K. pneumoniae apresentou 41,1% de resistência ao antibiótico de reserva imipenem, e a E. coli mostrou 34,6% de resistência às cefalosporinas de terceira geração, que são usadas como antibióticos de vigilância.

Nas infecções do trato urinário, a E. coli teve alta resistência aos antibióticos de primeira linha, como o cotrimoxazol (46,8%), e também apresentou resistência significativa aos antibióticos de vigilância, incluindo fluoroquinolonas (37,5%) e cefalosporinas de terceira geração (25,8%).