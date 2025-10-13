Unica anuncia candidatura de Eduardo Leão à ISO

São Paulo, 13 - A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) anunciou a candidatura do presidente da CropLife Brasil, Eduardo Leão, à direção executiva da International Sugar Organization (ISO), em processo seletivo conduzido pela entidade internacional. Leão estará à frente da CropLife Brasil até dezembro e, a partir de janeiro, será diretor de Novos Mercados da Unica."A (candidatura de Leão) consolida o protagonismo global do setor sucroenergético brasileiro e reconhece a contribuição do país às agendas de energia, inovação e sustentabilidade", disse a entidade em nota. A Unica explica que, caso seja eleito, Leão será o primeiro brasileiro a ocupar o cargo. "A candidatura de Eduardo Leão à direção da ISO é motivo de grande orgulho para todo o setor. Trata-se de um profissional reconhecido pela competência técnica e pela visão estratégica, cuja trajetória traduz o que o Brasil tem de melhor em governança, sustentabilidade e inovação", disse na nota o presidente da Unica, Evandro Gussi.Na Unica Eduardo Leão se juntará a Ana Claudia Pais (Comunicação e Relações Institucionais), Marissol Merussi Sapatel (Jurídico) e Luciano Rodrigues (Inteligência Setorial), "compondo uma equipe de diretores com experiências complementares voltadas a fortalecer a atuação institucional da entidade e o posicionamento do Brasil como referência global em bioenergia", diz a entidade.