A maioria dos países não tem preparo para enfrentar o aumento de doenças neurológicas, diz OMS

O levantamento, no entanto, mostra que os serviços de atendimento são inacessíveis para a maioria das pessoas. Apenas 49 países dos 194 Estados-membros (25%) incluem distúrbios neurológicos nos pacotes de cobertura universal de saúde.

A pesquisa também aponta que países de baixa renda têm mais de 82 vezes menos neurologistas do que as nações de alta renda. Além disso, muitos países de baixa e média renda carecem de planos nacionais e orçamentos adequados para atender às necessidades da população. Por conta disso, a OMS pede uma ação global para ampliar o cuidado neurológico.

Necessidade de cuidado

Outro ponto de destaque é o cuidado. As condições neurológicas exigem suporte ao longo da vida. Apesar disso, apenas 46 países oferecem programas de apoio para cuidadores e só 44 têm proteção legal para eles. De acordo com a organização, isso faz com que cuidadores informais - na maioria das vezes mulheres - permaneçam sem apoio e reconhecimento.

"Com mais de uma em cada três pessoas no mundo vivendo com condições que afetam o cérebro, precisamos fazer tudo o que for possível para melhorar o acesso aos cuidados necessários", destaca Jeremy Farrar, diretor-geral assistente da OMS para Promoção da Saúde e Prevenção e Controle de Doenças, em comunicado à imprensa.

"Muitas dessas condições neurológicas podem ser prevenidas ou tratadas de forma eficaz, mas os serviços ainda estão fora do alcance da maioria, especialmente em áreas rurais e carentes, onde as pessoas enfrentam estigma, exclusão social e dificuldades financeiras. Devemos trabalhar juntos para colocar os pacientes e suas famílias em primeiro lugar e garantir que a saúde cerebral seja uma prioridade com investimento adequado", adiciona.