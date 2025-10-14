Após apagão, ministro defende que País tem segurança energética e descarta horário de verão

Usuários das redes sociais relataram apagões em ao menos oito Estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina. O apagão foi devido a um incêndio em subestação no Paraná.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont chegou a ficar sem luz por 30 minutos às 0h32. Segundo a Infraero, não houve impacto nos sistemas do aeroporto e nas operações.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) teve início à 0h32 com um incêndio no reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV (quilovolts).

A recomposição das cargas se deu de maneira controlada. E, até 1h30, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram restabelecidas. Já as cargas da região Sul foram restabelecidas às 2h30, de acordo com a pasta.

Os efeitos foram distintos, enquanto em algumas localidades a oscilação durou apenas segundos, em outras regiões houve interrupção total do serviço entre 8 minutos e mais de 1 hora.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que nesta terça-feira, às 0h32, houve uma ocorrência no SIN que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.