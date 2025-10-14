Assine UOL
Cotidiano

Polícia faz operação contra fabricação de bebidas adulteradas em cidades de SP

São Paulo
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Viatura da Polícia Civil de São Paulo Imagem: Divulgação/Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo realiza hoje a Operação Fonte do Veneno contra uma rede criminosa envolvida na produção e venda de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

A ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos da Divecar, e conta com a participação de cerca de 150 policiais.

Ao todo, serão cumpridos 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.

O objetivo é localizar e apreender produtos, maquinários e materiais utilizados para a produção de bebidas falsificadas, além de celulares, documentos e outros objetos que possam auxiliar na identificação dos envolvidos e na comprovação dos crimes.

A delegada Leslie Caran Petrus, que coordena a operação, afirmou que as investigações se iniciaram a partir da prisão em flagrante de um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil, que ocorreu há cerca de dez dias.

"Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje", explicou ela.

O Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde ontem. Há ainda 181 ocorrências em investigação e 320 suspeitas descartadas. Cinco mortes pelo consumo da substância foram confirmadas, todas no estado de São Paulo -três na capital, uma em São Bernardo do Campo e outra em Osasco.

Com 100 casos em investigação, São Paulo continua sendo também o estado com o maior número de ocorrências confirmadas para a intoxicação da substância, com 23 notificações.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.