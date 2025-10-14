Laboratório clandestino no interior de SP tinha adulteração de garrafas de uísque de R$ 4 mil

A Polícia Civil de São Paulo localizou um laboratório clandestino usado para adulterar bebidas em São José dos Campos, no interior de São Paulo. De acordo com as investigações, o suspeito comprava garrafas de uísque de até R$ 4 mil, adulterava manualmente e vendia por preço similar para não gerar suspeita.

"Esse indivíduo adquiria garrafas de bebidas de renome, marcas que custam de R$ 3 a 4 mil. Então, ele comprava por 10% do valor da garrafa original. Eram enviados também os lacres, as tampinhas falsas, tudo isso. A partir disso, ele tinha as bombonas de uísque e de outras bebidas falsas e ele fazia de uma forma manual, botava o funil, colocava aquela bebida falsa, fechava, lacrava e revendia", explicou a delegada Leslie Caran Petrus.

Ele foi preso nesta terça-feira, 14, durante operação contra rede criminosa envolvida na produção e venda de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A ação é coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).