'Leão Banguelo', líder do PCC que ordenava 'execuções', é preso no litoral de SP

Um homem de 49 anos, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Baixada Santista, foi preso ontem em uma chácara na zona rural da cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo.

O suspeito não teve o nome informado, mas, segundo a Polícia Civil, é conhecido pelo apelido de "Leão Banguelo", disciplina geral do PCC na Baixada e responsável por "execuções e justiçamentos" paralelos na região. A defesa dele não foi localizada.

A prisão foi realizada por agentes da 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Santos, em cumprimento a um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão.