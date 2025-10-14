'Menina veneno': laudo da polícia confirma veneno encontrado na casa da estudante

Entre as vítimas, estariam o proprietário da casa onde ela morava, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo; uma amiga também de Guarulhos; o pai de uma amiga, no Rio de Janeiro; e um homem de nacionalidade tunisiana, que teria conhecido em um grupo de redes sociais.

Ela também teria envenenado dez cachorros para testar o efeito do veneno. Procurada, a defesa de Ana Paula e de sua irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, disse, em nota enviada ao Estadão, que tem a intenção de "colaborar com a correta apuração dos fatos e zelar pela proteção dos direitos e garantias fundamentais das investigadas".

Primeiro caso: Marcelo Hari Fonseca

De acordo com a Polícia Civil, Marcelo Hari Fonseca, de 51 anos, foi encontrado morto no dia 31 de janeiro deste ano nos fundos da casa onde Ana Paula morava em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Foi a própria estudante de Direito quem acionou a Polícia Militar após, segundo ela ter sentido um forte odor na residência em que alugava de Marcelo. O imóvel teria sido alugado por Ana Paula e por Roberta Cristina Veloso Fernandes, sua irmã gêmea, que também está presa.

Segundo caso: Maria Aparecida Rodrigues

Em 11 de abril, Maria Aparecida Rodrigues foi encontrada morta em casa, também em Guarulhos. De acordo com o MP, a suspeita de envenenamento surgiu quando a filha da vítima, Thayná Rodrigues Felipe, relatou à polícia que a mãe havia saído, na véspera, com Ana Paula. A suspeita utilizava outro nome ao se apresentar para Maria Aparecida.