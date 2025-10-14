Morre mulher internada após ingerir planta tóxica que foi confundida com couve em Minas Gerais

Morreu nesta segunda-feira, 13, uma das integrantes da família hospitalizada com intoxicação alimentar por causa da ingestão da planta tóxica Nicotiana Glauca, que foi confundida com couve e servida em uma salada durante um almoço realizado no município de Guimarânia, zona rural de Patrocínio, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio, Claviana Nunes, de 37 anos, "permaneceu internada em estado grave, com quadro de instabilidade hemodinâmica, e, apesar de todos os esforços da equipe médica, veio a óbito às 18h20 de segunda". Claviana deixa marido e dois filhos.

Em nota, a secretaria manifesta solidariedade à família de Claviana Nunes e diz que o município reforça que todas as medidas preventivas e de investigação continuam em andamento.