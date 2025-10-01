PF prende contador do tráfico de cocaína para a Europa que movimentou R$ 313 milhões

A análise de dados recuperados na 'nuvem' do aparelho celular do contador - apreendido no bojo da Operação Narco Vela - e da conta icloud r.pmorgado@icloud.com3 revelou que ele atuou como contador das empresas Saito Construtora Ltda. e Caetano da Silva Construtora Eireli, ambas envolvidas na aquisição do veleiro Lobo IV, apreendido com mais de três toneladas de cocaína.

O inquérito da PF registra 'a prática de fraudes em larga escala, o envolvimento (de Morgado) com o tráfico internacional de entorpecentes objeto de investigações, corrupção de policiais e de servidores do Poder Judiciário, manipulação de provas e intimidação de subordinados'.

"Atua em esquema de golpe pela internet, e é investigado em ação de tráfico de entorpecentes onde também figura pessoa conhecida como Pen-Drive 7", diz relatório da PF.

Morgado já é investigado em inquérito que apura tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, atua como doleiro, bem como na falsificação de documentos, no uso de documentos falsos, e na lavagem de capitais e ocultação de patrimônio próprio e de terceiros.

A quebra de sigilos fiscal e bancário e diligências resultaram na 'obtenção de elementos probatórios que, somados com as provas obtidas no Inquérito original, sinalizaram a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e a ligação dos representados em atos necessários para o branqueamento do lucro apurado com essa prática ilícita'.

Segundo a PF, os alvos da Operação Narco Bets se valem de operações financeiras e transações patrimoniais atípicas para lavagem de capitais relacionados a lucros provenientes do tráfico transnacional de drogas.