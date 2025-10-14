Quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas

Conhecido fora de sua bolha após presentear o jogador de futebol Neymar com um cordão de ouro de valor estimado em R$ 2 milhões, o influenciador passou a ser alvo da Polícia por envolvimento no que ficou conhecido como "jogo do bicho por meio digital".

Buzeira se apresenta como alguém bem-sucedido com negócios digitais, mas a fortuna repentina chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo, em 2023. À época, o influenciador chamou atenção após presentear Neymar durante o cruzeiro que leva o nome do atleta com um colar de ouro com os algarismos "00".

"Esse é o 00 de verdade sou fã desse cara, zerei a vida 2023 concluído com sucesso", escreveu Bruno Alexssander como legenda em uma foto ao lado do atleta. O cordão é uma referência à forma como o influenciador se apresenta. "Nem 01, nem 02, sou o 00, eu não tenho concorrentes", diz ele em seu perfil no Instagram.

Nascido no bairro de Itaquera, zona leste da capital paulista, Bruno Alexssander teve inicialmente o sonho de ser jogador de futebol, mas, por não ter o porte físico adequado, viu-se frustrado no seu projeto inicial. Depois, ele partiu para o que chamou de "plano B", que era cantar, o que também não deu certo. Longe dos palcos e dos gramados, o jovem passou a colaborar com o negócio de comércio exterior de seu tio. Logo depois, em meados de 2017, ele foi contratado por uma empresa do segmento de comércio exterior, para o qual tinha enviado currículo dois anos antes. Entretanto, em 2020, durante a primeira onda da pandemia de covid-19, ele foi demitido e passou a apostar na vida como influencer.

Influenciador recebeu auxílio emergencial

Durante a pandemia de covid-19, o influenciador recebeu auxílio emergencial. Foram R$ 5,4 mil de abril a setembro de 2020, conforme dados do Portal da Transparência do governo federal. Ele recebeu quatro parcelas de R$ 1,2 mil e uma última de R$ 600.