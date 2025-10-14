Voo da Azul é cancelado 4 vezes; passageiros ficam sem comer e têm hotel negado em Madri

'É uma coisa muito triste'

O advogado afirma que em momento algum a Azul deu satisfação aos passageiros. "Não houve um representante da empresa que fosse até o hotel. A gente estava em 300 passageiros, cada um com sua peculiaridade, viajando a lazer, a trabalho. Eu e minha esposa viajamos em lua de mel e, na hora de voltar para o Brasil, a gente teve essa experiência desastrosa. É uma coisa muito triste."

Ele aponta sobretudo a falta de assistência da Azul. "Foi desumano todo o procedimento da companhia aérea. A gente pode adjetivar isso de várias formas, mas foi cruel o que fizeram com as pessoas. Tinha gente com dificuldade de locomoção, usando muleta, famílias com criança de colo. Além das três horas no avião, ficaram quatro, cinco horas sem se alimentar. E ainda tem gente que vai ficar 24 ou mais horas à espera."

O advogado já decidiu que vai processar a Azul pelos transtornos. "Alguns advogados (que estavam no voo) se prontificaram e eu, por força da profissão, vou fazer isso. Tem danos materiais, danos morais, é uma reparação bem abrangente. Todo mundo tem aí o emocional abalado, o financeiro abalado", diz.

Muitas pessoas ficaram horas sentadas no chão do aeroporto e, quando iam ao balcão, os funcionários diziam que estavam esperando informações do Brasil. Segundo Mársico, teve passageiro que precisou emprestar dinheiro pois não tinha a moeda do país para gastar. Ele conta que algumas pessoas compraram lanches e dividiram com outros passageiros.

A nota da Azul diz ainda que a empresa "lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas (manutenção) são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia".