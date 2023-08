Após Arnautovic, Inter de Milão fecha retorno de Alexis Sánchez

O veterano jogador se despediu da Internazionale em agosto passado, mas voltou exatamente um ano depois.

O que chama atenção é que Sánchez foi embora deixando mensagens venenosas e até culpando o técnico Simone Inzaghi pelos poucos minutos em campo com a camisa interista.

A diretoria nerazzurra priorizou dois veteranos jogadores para reforçar o setor ofensivo do clube, que são Sánchez e Marko Arnautovic, ambos com 34 anos. A estratégia foi diferente ao adotada com as chegadas de Marcus Thuram e Davide Frattesi, que visava o rejuvenescimento do plantel. (ANSA).

