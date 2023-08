Cidade austríaca propõe pista de bobsled para receber Olimpíadas

TRENTO, 25 AGO (ANSA) - O prefeito de Innsbruck, Georg Willi, anunciou nesta sexta-feira (25) que enviou a proposta da cidade austríaca para receber as provas de bobsled dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão e Cortina d'Ampezzo.

A ideia vem sendo debatida há meses, principalmente sobre os possíveis custos e ao impacto ambiental da revitalização de uma pista praticamente abandonada no município da região do Vêneto, que deverá custar 69% a mais do que o previsto no orçamento inicial.