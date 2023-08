Lazio anuncia contratação do goleiro Luigi Sepe

ROMA, 25 AGO (ANSA) - A Lazio anunciou nesta sexta-feira (25) a contratação do goleiro Luigi Sepe, que estava na Salernitana.

Após as negociações com o francês Hugo Lloris, do Tottenham, terem falhado, a equipe da capital encontrou no jogador campano o perfil ideal para ocupar o cargo de reserva de Ivan Provedel.