Rússia encontra caixas-pretas de avião em que estava Prigozhin

As caixas-pretas do avião em que estava o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, foram encontradas nesta sexta-feira (25) pelos investigadores do caso.

O mercenário teria morrido na queda de uma aeronave na última quarta (23), gerando especulações sobre as causas do incidente.

Diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos, citando fontes da inteligência do país, publicaram que o avião teria sido derrubado de propósito.