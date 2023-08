Academia italiana causa revolta por mictório em formato de boca

TORINO, 26 AGO (ANSA) - Uma rede europeia de academias causou polêmica na Itália após a divulgação, nas redes sociais, da foto de um mictório em formato de boca vermelha, que estava em uma unidade em Turim, no norte do País.

Greta Squillace, cantora e vencedora do The Voice of Italy, divulgou a imagem e reclamou do design: "Uma academia com mictórios em formato de boca de mulher no banheiro masculino. Já imagino os comentários dos fenômenos que vão urinar lá. Se eu fosse vocês, teria vergonha".