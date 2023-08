Equador vai repetir eleições no exterior após ataque hacker

A presidente do CNE, Diana Atamaint, esclareceu que uma data será marcada para repetir o voto apenas para os seis membros do Parlamento reservados aos eleitores fora do país, mas não para as eleições presidenciais nem para o referendo sobre a exploração de petróleo na Amazônia, já que o órgão considerou que o resultado não poderia ser alterado pela quantidade de votos esperada no exterior.

Havia sido apurado o resultado com três cadeiras do exterior para a coalizão de esquerda Revolución Ciudadana e três para o partido de centro-direita Construye.