Fifa suspende Rubiales por beijo forçado em Hermoso

O presidente da comissão da Fifa, Jorge Ivan Palacio, também proibiu Rubiales e a Rfef de entrarem em contato com Hermoso, de forma a preservar os direitos da jogadora.

O comportamento de Rubiales provocou um terremoto no futebol espanhol e ofuscou as celebrações pela inédita conquista da Copa do Mundo feminina, que teve Hermoso como um dos destaques.

As campeãs já divulgaram um comunicado em que afirmam que não defenderão a seleção enquanto Rubiales não for destituído. O cartola, no entanto, se recusa a renunciar e chegou a dizer que o beijo foi consentido, informação desmentida por Hermoso.

Além disso, o Conselho Superior do Esporte do governo da Espanha denunciou Rubiales por violação das leis desportivas do país, o que também pode abrir caminho para uma punição. (ANSA).

