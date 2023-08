Italiana vítima de estupro coletivo relata ataques na internet

PALERMO, 26 AGO (ANSA) - A jovem de 19 anos que foi vítima de um estupro coletivo em Palermo, no sul da Itália, foi às redes sociais relatar que tem recebido ataques após a repercussão do caso.

"Sinceramente, cansei de ser educada. Vocês já me encheram com coisas do tipo 'ah, você faz vídeos no TikTok com músicas obscenas', 'é normal que aconteça isso', 'claro, olha como se veste'", disse.