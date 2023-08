Lukaku confirma que viajará à Itália para assinar com Roma

Dirigentes de Roma e Chelsea negociam os últimos detalhes da transferência, que deve se dar por um empréstimo ao custo de 5 milhões a 8 milhões de euros (de R$ 26 milhões a R$ 42 milhões).

Os dois clubes também devem dividir as despesas com os salários de Lukaku.

O atacante defendeu a Inter de Milão por empréstimo na temporada passada e esteve perto de continuar no clube, mas suspendeu as negociações devido a uma proposta da arquirrival Juventus.

A hipótese de contratação pela Velha Senhora, no entanto, gerou forte rejeição na torcida bianconera devido ao histórico do belga com a Inter. No fim das contas, Lukaku acabou se tornando persona non grata em Turim e Milão.

Na Roma, ele se juntará ao argentino Paulo Dybala e ao técnico José Mourinho, que tenta fortalecer o time para disputar o título da Série A nesta temporada. (ANSA).