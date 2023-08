Mãe de criança vítima de estupro coletivo na Itália pede justiça

NÁPOLES, 26 AGO (ANSA) - A mãe de uma das meninas vítimas de estupro coletivo em Caivano, no sul da Itália, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso neste sábado (26): "Neste momento só quero duas coisas: que minha filha volte para mim, porque não suporto sua ausência. E justiça: quem fez todo esse mal deve pagar e não ficar impune".

As declarações foram dadas em entrevista ao jornal Messaggero após a repercussão do caso. As duas vítimas, que são primas, foram afastadas do bairro Parco Verde, na periferia da cidade, e levadas para um lar de acolhimento.