Papa parabeniza associação de católicos LGBTQIA+

CIDADE DO VATICANO, 26 AGO (ANSA) - O papa Francisco enviou uma mensagem de congratulações para uma organização católica de defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ na Austrália.

A entidade "Acceptance" ("Aceitação"), fundada em 1973, recebeu as felicitações do pontífice no último mês de junho, por ocasião de seu 50º aniversário, mas a notícia foi divulgada apenas nesta semana.