Roma reforçará dedetização contra ratos na região do Coliseu

A Prefeitura de Roma anunciou neste sábado (26) que vai reforçar as atividades de dedetização na zona do Coliseu, após vídeos que mostram ratos nos arredores do monumento terem viralizado nas redes sociais.

"A região do Coliseu não está entre as áreas com mais presença de ratos, mas os relatos dos últimos dias ativaram um protocolo de intervenção que continuará nos próximos dias", disse o Departamento de Proteção Ambiental da capital italiana.

A dedetização englobará tanto as tocas situadas em áreas verdes adjacentes ao Parque Arqueológico do Coliseu quanto bueiros nas ruas e avenidas da área.