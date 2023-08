Festa da Uva ganha nova rainha e exalta herança italiana

Chinali tem 24 anos e disse que ser a rainha da Festa da Uva significa "criar um elo entre o passado, honrar os que vieram antes e ajudar a construir um belo futuro".

Já Eduarda Ruzzarin Menezes, 26, do Recreio da Juventude, e Letícia de Carvalho, 27, da União das Associações de Bairros (UAB) e da Shaiane Paim Makeup, foram escolhidas como princesas.

A cerimônia, realizada no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, reuniu aproximadamente 2,5 mil pessoas, entre autoridades, convidados, imprensa, parentes das embaixatrizes e torcidas.

Em um discurso emocionado, as vencedoras mencionaram o sonho realizado e agradeceram o trabalho da Comissão Comunitária, as entidades que elas representam, além de famílias, torcidas e jurados: "Trabalharemos para honrar essa cidade que tanto merece. Juntamente com as embaixatrizes, a promessa é fazer uma festa maravilhosa, épica e inesquecível".

As três eleitas foram premiadas com uma viagem de sete dias para a Praia do Forte (BA) e um semestre de aulas de italiano da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Já a rainha também terá direito a um curso de pós-graduação na UCS, de acordo com sua área profissional.

A soberana e as princesas foram escolhidas entre 15 candidatas por um corpo de sete jurados, incluindo o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso. Os critérios levaram em conta quesitos observados pela Comissão Social durante o pré-concurso, entrevistas com o júri das candidatas e os desfiles da noite da premiação, um geral e outro individual, em que elas usaram trajes típicos representando a história da imigração italiana e da própria Festa da Uva.