Governo da Itália retoma reuniões após férias e mira Orçamento

ROMA, 27 AGO (ANSA) - O Conselho dos Ministros da Itália fará nesta segunda-feira (28) a primeira reunião após as férias de verão no país, já de olho na próxima Lei Orçamentária, em meio a um cenário de inflação ainda elevada e disparada nos preços dos combustíveis.

De acordo com o vice-premiê e ministro da Infraestrutura e dos Transportes Matteo Salvini, o objetivo de seu partido, a Liga, segunda principal força no governo, é "aumentar os salários e aposentadorias, usando parte do dinheiro arrecadado pelos bancos".