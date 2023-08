Itália leva prata no revezamento 4x100m no Mundial de Atletismo

"Quando fomos à pista, sabíamos que poderíamos vencer uma medalha. Somos os campeões olímpicos, conhecemos nosso valor", afirmou Jacobs, maior estrela do atletismo italiano.

O país já havia vencido o ouro nos 4x100m das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, com Jacobs, Patta, Tortu e Fausto Desalu, mas não subia ao pódio nessa prova em um Mundial desde 1983.

Essa foi a quarta medalha da Itália no campeonato, juntando-se ao ouro de Gianmarco Tamberi no salto em altura, à prata de Leonardo Fabbri no arremesso de peso e ao bronze de Antonella Palmisano na marcha atlética de 20 km. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.