Ministros de Israel e Líbia fazem encontro inédito em Roma

ROMA, 27 AGO (ANSA) - Os ministros das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e da Líbia, Najla el-Mangoush, realizaram um inédito encontro em Roma na semana passada.

Divulgada apenas neste domingo (27), essa foi a primeira reunião na história entre chanceleres dos dois países. "O objetivo foi examinar as opções para colaborações e as relações entre as nações e preservar a herança do judaísmo líbio", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores de Israel.