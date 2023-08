Na África, Lula volta a criticar 'protecionismos verdes'

"Precisamos colocar as pessoas no centro das políticas públicas, criando soluções que remunerem de forma equitativa a preservação das florestas e da biodiversidade", disse Lula, na última etapa de um tour que também incluiu África do Sul e Angola.

"Temos de evitar o neocolonialismo que leve a um novo ciclo de exploração predatória de minerais críticos e outros recursos naturais. A transição ecológica tampouco deve servir de pretexto para novos protecionismos verdes", acrescentou o presidente.

Segundo Lula, o "enfrentamento à mudança do clima é um dos eixos centrais" de sua política externa, e a sustentabilidade precisa ser promovida em "três dimensões" - social, econômica e ambiental -, sempre incluindo a juventude nas discussões.

"Com sua energia e criatividade, os jovens são a força motriz na busca por soluções inovadoras para desafios do desenvolvimento sustentável", concluiu. (ANSA).

